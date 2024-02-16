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Çevre
AA 16.02.2024 11:29

Antalya'da yaralı caretta caretta kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

Antalya'da yaralı caretta caretta kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları (DEKAFOK) Kıyı Koruma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Boğaz mevkisindeki mendirekte ağzında olta yaraları bulunan ve güçsüz düşerek fırtınanın etkisiyle kıyıya sürüklenen caretta caretta olduğunu fark eden balıkçılar, ihbarda bulundu.

Derneğin saha ekipleri, Prof. Dr. Hakan Sert, Prof. Dr. Cengiz Deval ve Prof. Dr. Ertan Taşkavak'ın danışmanlığında, olta kancası yüzünden ağız bölgesi parçalandığı anlaşılan deniz kaplumbağasını, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin desteğiyle ilçedeki Apollon Veteriner Kliniği'ne ulaştırdı.

Antalya'da yaralı caretta caretta kurtarıldı

Klinikte kafa röntgeni çekilen deniz kaplumbağası, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ağzında yoğun kanamaya sebep olan kesik ve yaralı yerler, lokal anestezi yöntemiyle uyuşturularak 2,5 saatlik operasyonun ardından tedavi edildi.

Tedavisi veteriner hekim Mehmet Yüksel tarafından tamamlandıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri eşliğinde sahile bırakılan caretta caretta, bir süre sonra açık denizde gözden kayboldu.

Antalya'da yaralı caretta caretta kurtarıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin başkanı Seher Akyol, ekiplerinin sahilde 7 gün 24 saat devriye halinde olduğunu belirtti. Farkındalık çalışmalarıyla başta balıkçılar olmak üzere toplumu doğal yaşam ve deniz kaplumbağaları konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını aktaran Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu bilgilendirme çalışmalarının olumlu dönüşlerini alarak, toplumumuzla birlikte deniz kaplumbağalarının korunabileceğini ve nesillerinin devamlılığının sağlanabileceğini görmüş olmak, bizleri çok mutlu etti. Tüm Akdeniz ülkelerinde yaklaşık 2 bin dişinin yuvaladığı ve beşeri faktörler yüzünden üreme sayılarındaki yavaşlama düşünüldüğünde nesillerinin devamlılığı konusundaki tehlike daha net görülmektedir."

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