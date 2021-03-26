Deniz canlılarının barınma, beslenme, üreme ve akıntılardan korunma için kullandığı yapay resifler giderek çoğalıyor. Yapay resifler bu yönüyle deniz canlılarına eşsiz bir yaşam alanı sunuyor.

İnsan eliyle yapılan su altı oluşumları olarak da ifade edilen yapay resiflerle ilgili Türkiye’nin dört bir yanında önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalardan biri, geçtiğimiz yıl başlatılan Marmara Adaları Yapay Resif Projesi…

[Grafik: Nursel Cobuloğlu / TRT Haber]

Sucul ekosisteme can vermeyi hedefliyor

Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinin yürüttüğü projeyle 2 bin 400 yapay resif blokunun deniz tabanına yerleştirilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı proje için çeşitli üniversitelerle iş birliği yapılıyor.

Projeyle, Marmara Adaları’nda sucul ekosisteme katkı verilerek kaynakların üretimini artırmak ve desteklemek hedefleniyor. Bunun için sucul canlılarının barınması, beslenmesi ve üremesine imkan tanıyacak yeni yaşam alanları oluşturulacak. Bölgedeki hassas ekosistemlerin korunmasına ve balıkçılık faaliyetlerine de katkıda bulunulacak.

Örnekleme çalışmalarının ilki yapıldı

Projenin ön çalışma raporu Ekim 2020’de tamamlandı. 6-7 Mart tarihlerinde ise faz çalışmaları kapsamında 'Yapay resif öncesi denizel fauna tespiti' yapıldı. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Araştırma Doç. Dr. Dilek Türker, Biyolog Kadriye Zengin ve Su Ürünleri Mühendisi Abdülkadir Ünal tarafından gerçekleştirildi.

[Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker]

İkinci faz çalışmalarına liderlik eden Doç. Dr. Dilek Türker, yaptıkları çalışmayı, “Marmara Adaları Yapay Resif Projesinde, doğal resiflere en çok 1 mil uzaklıkta seçilen yapay resif alanlarından iki tanesinde, resifler atılmadan önce uzatma ve trol ağlarıyla dört farklı mevsimde yapacağımız örnekleme çalışmalarının ilkini gerçekleştirdik. Çıkan örneklerin ilk tasnifini Marmara Adası Gündoğdu Köyü’nde gerçekleştirdik” diye anlattı.

Elde edilen sonuçların analizi yapılacak

Örnekleme sırasında -boyu çok küçük olmakla beraber- isparoz, barbunya, tekir, kırlangıç, izmaritgiller, hanibalığı, deniz salyangozları, trol ağına takılmış bir takım mercan, kalkan iskorpit, deniz yıldızları ve birkaç kabuklu ve bir de ıstakoza rastlandı.

Doç. Dr. Dilek Türker, bilimsel araştırma sonucunda elde edilen verileri şöyle değerlendirdi:

“Ne yazık ki elde ettiğimiz türlerin av boyunun çok küçük olması, civarda çok ciddi bir av baskısı olduğuna işaret ediyor. Bilimsel araştırmamız ile demersal (dipte yaşayan) ve pelajik (suda asılı olarak kalan veya aktif olarak hareket edebilen canlı) tür çeşitliliğini örnekleyerek bölgelerin stok tespit analizlerini yapacağız.”

Referans niteliği taşıyacak

Marmara Adaları Yapay Resif Projesi tamamlandığında tam 6 bölgede ekosisteme katkıda bulunacak. Her lokasyona 400 resif bloku yerleştirilecek.

Proje kapsamında yapay resiflerin denize bırakılması öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 6 yıl boyunca ölçme ve değerlendirme çalışması yapılması planlanıyor.

Projenin önemli amaçlarından biri de bilimsel verilere dayanan kaynaklar oluşturmak. Kayıt altına alınan tüm bilimsel veriler ışığında yapay resif uygulama, izleme ve geliştirme rehberi oluşturulacak. Böylece olası diğer yapay resif projelerine hayat vermek için referans niteliği taşıması hedefleniyor.

