Günlerce çalıştılar, eksi 80 derece soğutmaya sahip aşı saklama dolabı ürettiler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı saklama dolaplarını üreten fabrikaya giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buzdolabı 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek

Varank, buzdolabının 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek bir dolap olduğunu ve firmanın ürettiği yerli aşı saklama dolabının birçok yerde kullanılacağını söyledi.

Dünyadaki muadillerine göre çok daha ucuz olan aşı saklama dolabına yurt dışından da talep var.



