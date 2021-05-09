Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli aşı saklama dolabı üretildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank aşı saklama dolaplarının üretildiği fabrikayı ziyaret etti. Varank, dolabının 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede olduğunu söyleyerek, eczanelerde ya da hastanelerde kullanılabileceğini belirtti.
Günlerce çalıştılar, eksi 80 derece soğutmaya sahip aşı saklama dolabı ürettiler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı saklama dolaplarını üreten fabrikaya giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Buzdolabı 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek
Varank, buzdolabının 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek bir dolap olduğunu ve firmanın ürettiği yerli aşı saklama dolabının birçok yerde kullanılacağını söyledi.
Dünyadaki muadillerine göre çok daha ucuz olan aşı saklama dolabına yurt dışından da talep var.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Mustafa Varank Yerli Üretim
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