Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Google'dan Anneler Günü'ne özel doodle
Arama motoru Google, Anneler Günü'nü konu alan renkli bir animasyon logo hazırladı.
İnternet kullanıcıları, ara motoru Google'ın ana sayfasında Anneler Günü için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak o gün, kişi, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişilebiliyor.
Etiketler: Google
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