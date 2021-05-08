WhatsApp’tan yapılan yeni açıklamaya göre 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak ve silinmeyecek.

Uygulama bu tarihten sonra gizlilik sözleşmesi hatırlatması yapmaya başlayacak ve bu uyarı bir süre sonra kalıcı hale gelecek.

Whatsapp mesajları iletmeyecek

Ardından kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. Sohbet listesine erişim kaldırılacak.

Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek.

Bu süre içerisinde de sözleşme halen onaylanmazsa, WhatsApp gelen mesaj ve aramaları iletmemeye başlayacak.

Gizlilik sözleşmesine tepkiler gelmişti

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.

Tepkiler üzerine yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihi 15 Mayıs'a ertelenmişti.

Bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı, ardından 120 gün içinde silineceği açıklanmıştı.