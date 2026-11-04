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Bilim Teknoloji
AA 04.11.2026 14:31

Yapay zeka destekli yerli uydu GEZGİN-1 için hedef 2028

Türkiye, milli uydu teknolojileri alanındaki çalışmalarına GEZGİN-1 ile devam ediyor. 75 kilogramın altında olması hedeflenen yerli mikro uydu, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve yapay zeka destekli analiz yetenekleriyle 2028'in son çeyreğinde uzaya gönderilecek.

Yapay zeka destekli yerli uydu GEZGİN-1 için hedef 2028

Projeyle Türkiye'nin milli uydu teknolojileri ve ticari uydu sistemleri altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye, 75 kilogramın altındaki mikro uydular için yerli imkanlarla yüksek performanslı bir uydu platformu geliştirmeyi hedefliyor.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştirilen yüksek performanslı platform, 2028 yılının son çeyreğinde fırlatılarak uyduya uzay tarihçesi kazandırılacak.

Tarımdan deniz gözetimine kadar stratejik görevler üstlenecek

GEZGİN-1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı (multispektral) görüntüleme, yapay zeka destekli görüntü işleme ve AIS verileriyle entegrasyon kabiliyetlerine sahip olacak.

Uydu tabanlı veri ve analiz altyapısıyla hassas tarım, bitki sağlığının izlenmesi ve tarımsal verimlilik analizi alanlarında faaliyet gösterecek.

Haritacılık ve coğrafi bilgi sistemleri, arazi kullanımı ve değişim tespiti ile çevresel izleme ve yönetim de uydunun kullanım alanları arasında yer alacak.

GEZGİN-1'in deniz gözetimi, gemi trafiğinin izlenmesi ve yapay zeka destekli görüntü analizinde de kullanılması öngörülüyor.

Türkiye, TÜBİTAK UZAY aracılığıyla BİLSAT ve RASAT ile başlayan gözlem uydusu projelerine İMECE ve GÖKTÜRK uydularıyla devam etmişti.

Halen GÖKTÜRK 1 ve 2 uyduları ile İMECE uydusu birçok alana yönelik görüntü desteği sağlıyor.

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Tübitak Uydu Uzay Yapay Zeka
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