TÜBİTAK, bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlayacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen programlarla bilimsel etkinlikleri ve eğitimleri desteklemek amacıyla çağrıya çıktı.

Bu kapsamda açılan "Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programları Çağrısı" ile bilim ve teknoloji alanlarında yürütülecek eğitim faaliyetlerinin desteklenerek, bu alanlarda gelişimin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Destek, yüz yüze veya çevrim içi bilimsel eğitim etkinliklerini, kamu kurum ve kuruluşları ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen bu türdeki aktiviteleri kapsıyor.

"Proje Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" kapsamında ise TÜBİTAK'ın ulusal ve uluslararası programlarına yönelik AR-GE ve yenilik projelerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması için düzenlenen teorik ve uygulamalı proje yazma eğitimleri destekleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'de yerleşik üniversiteler/araştırma kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileriyle herhangi bir kurumda çalışan doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının uygulandığı etkinliklere destek sağlanacak.

Söz konusu projelerde destek üst limiti 195 bin lira olarak belirlendi. Etkinlik günleri, proje eğitimleri için 3, bilimsel eğitimler için ise 7 iş gününü geçemeyecek.

9 ülke ile işbirliği anlaşması

"Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" ile ülkede düzenlenen kongre, konferans, sempozyum, kolokyum ve çalıştay türü bilimsel etkinliklere destek verilecek. Çağrı kapsamında, yurt içi/dışı davetli konuşmacıların yol ve organizasyon giderleri için destek sağlanacak. Destekler 117 bin lirayı aşamayacak.

"Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" kapsamında çok katılımlı uluslararası etkinlikler ile daha önce farklı ülkelerde düzenlenmiş uluslararası bilimsel etkinlikler Türkiye'de yapılması karşılığı desteklenecek. Üst limiti 365 bin lira olan destek kapsamında yurt içi ve yurt dışı davetli konuşmacıların yol, konaklama ve iaşe giderleri, organizasyon masrafları, yardımcı personel ücreti ve etkinlik yürütücüsü koordinasyon ücreti karşılanacak.

Aynı etkinlikler için son 1 yıl içinde birden fazla destek verilmeyecek.

"İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" ile Türkiye'deki bilim insanlarının, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve farklı ülkelerden bilim insanları ile ortaklaşa Türkiye'de düzenleyecekleri kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, panel, kolokyum türü etkinliklere destek sağlanacak.

2025'in 1'inci dönemi için Çin, Almanya, İngiltere, Güney Kore, İran, Çekya, Sırbistan, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan anlaşmalar kapsamında 195 bin liraya kadar destek verilecek.

Yurt dışı bilimsel etkinliklere katılıma da destek

"Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı" ile araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda hazırladıkları özgün çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşmaları, geri bildirim ve bilimsel tartışmalarla çalışmalarını geliştirmeleri, çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla etkileşim ve işbirliklerini artırmaları amacıyla yurt dışında düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) bilimsel etkinliklerde bildiri sunulması için destek sağlanacak. Yurt dışındaki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen araştırmacılara yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için katkı verilecek. Ülkelere göre destek üst limitleri 1000 dolar ile 2 bin dolar arasında değişiyor.

"Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı" ile de araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda hazırladıkları özgün çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşmaları, geri bildirim ve bilimsel tartışmalar ile çalışmalarını geliştirmeleri, alanlarındaki uzman bilim insanlarıyla etkileşim ve işbirliklerini artırmaları amacıyla yurt içinde düzenlenen (çevrim içi dahil) bilimsel etkinliklerde bildiri sunulması için destek olunacak. Yol, konaklama ve katılım ücreti toplam destek üst limiti 7 bin 350 lira olarak belirlendi.

Söz konusu çağrılara başvurular 14 Şubat saat 17.30'a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacak.