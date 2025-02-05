2 bin yıldır okunamayan yanmış parşömen ilk kez okundu

79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla kömürleşen ve son derece hassas hale gelen parşömenin fiziksel olarak açılması mümkün değildi.

Ancak bilim insanları, X-ray taramaları ve yapay zeka destekli analizlerle metnin içeriğini ortaya çıkarmayı başardı.

[Vesuvius Challenge]

Felsefi bir metin olduğu tahmin ediliyor

Araştırmayı yürüten Vesuvius Challenge ekibinden Stephen Parsons, “Parşömenin tamamını okuyabileceğimiz konusunda artık oldukça eminiz” dedi.

İlk analizlerde parşömende Yunanca harflerin belirgin şekilde görülebildiği, metnin muhtemelen felsefi bir içeriğe sahip olduğu belirtildi.

Herculaneum'da keşfedilen yüzlerce yanmış parşömen, geçmişte açılmaya çalışıldığında parçalanmıştı.

Bu nedenle, Oxford Üniversitesi’ne bağlı Bodleian Kütüphanesi'ndeki bazı parşömenler yıllardır dokunulmadan muhafaza ediliyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte bilim insanları, yeni bir yöntem geliştirdi.

Gelişmiş X-ray ve yapay zeka Kullanıldı

İngiltere’deki Diamond Light Source adlı tesisin sunduğu yüksek güçlü X-ray ışınları sayesinde parşömen zarar görmeden tarandı. Ardından, yapay zeka yardımıyla metindeki mürekkep izleri tespit edildi.

Bilim insanları, hem papirüs hem de mürekkebin karbon bazlı olması nedeniyle ayrım yapmanın son derece zor olduğunu, ancak yeni tekniklerle başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtiyor.

Uzmanlar, parşömenin tamamının okunması için çalışmaların sürdüğünü ve yakında daha uzun metinlerin ortaya çıkarılabileceğini ifade ediyor.