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Dünya
BBC 05.02.2025 09:15

Google, silahlarda yapay zeka kullanımına ilişkin taahhüdünü geri çekti

Teknoloji devi Google’ın çatı şirketi Alphabet, yapay zeka (YZ) kullanımına ilişkin ilkelerini güncelleyerek, daha önce yasakladığı bazı alanlara kapıyı araladı. Şirket, silahlarda yapay zeka kullanımına ilişkin taahhüdünü geri çekti.

Google, silahlarda yapay zeka kullanımına ilişkin taahhüdünü geri çekti

Şirket, 2018’de yayımladığı ve "zarara yol açması muhtemel" kullanım alanlarını dışlayan kuralları kaldırdı. Bu değişiklikle, yapay zekânın silah geliştirme ve gözetim teknolojileri gibi alanlarda kullanılmasının önü açılmış oldu.

Google’ın yapay zekâ laboratuvarı DeepMind’ın başkanı Demis Hassabis ve şirketin kıdemli başkan yardımcısı James Manyika, değişikliği savunan bir blog yazısı yayımladı. Yazıda, “İş dünyası ve demokratik hükümetler, ulusal güvenliği destekleyen yapay zekâ konusunda iş birliği yapmalı” ifadelerine yer verildi.

Yapay zekanın artan etkisi

Google yetkilileri, yapay zekanın artık laboratuvarlardaki bir araştırma konusundan çıkıp, cep telefonları ve internet kadar yaygın bir teknolojiye dönüştüğünü vurguladı. Şirket, bu nedenle temel yapay zekâ ilkelerinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Ancak, yapay zekanın savaş alanlarında ve gözetim sistemlerinde kullanımı halen tartışmalı bir konu. 2018 yılında Google çalışanları, ABD Savunma Bakanlığı ile yürütülen "Project Maven" isimli yapay zeka projesine karşı çıkmış ve binlerce çalışanın imzaladığı bir dilekçenin ardından şirket bu projeye devam etmeme kararı almıştı.

75 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Google, yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirketin açıkladığı son mali rapora göre, 2025 yılında YZ projelerine 75 milyar dolar harcanması planlanıyor. Bu miktar, piyasa beklentilerinin yüzde 29 üzerinde.

Öte yandan, Google’ın YZ platformu Gemini, arama sonuçlarında ön plana çıkarılarak kullanıcılara yapay zeka destekli özetler sunuyor. Şirket, YZ tabanlı arama ve altyapı projelerine yönelik çalışmalarını hızlandırıyor.

Alphabet’in finansal sonuçları beklentilerin altında kalsa da, dijital reklam gelirlerindeki yüzde 10’luk artış dikkat çekti. Özellikle ABD seçimleri, Google’ın reklam gelirlerini artıran önemli unsurlar arasında yer aldı.

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