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Dünya
AA 05.02.2025 09:06

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'nin ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'nin ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıkladı

Bakanlık, bir Hazine yetkilisinin ödeme sistemleri hakkında Kongre üyelerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta, Hazine Bakanlığının Mali Hizmetler Bürosu'nun, federal hükümet için büyük öneme sahip ödeme sistemlerini işlettiği ve bu sistemlerin finansal bütünlük ile operasyonel verimliliği desteklemesi gerektiği aktarıldı.

Mali Hizmetler Bürosu'nun, her yıl 1,2 milyardan fazla işlemle tüm federal ödemelerin yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği belirtilen mektupta, Hazine Bakanlığının israfı, dolandırıcılığı ve suistimali önlemek amacıyla Mali Hizmetler Bürosu'nun en yüksek düzeyde verimlilikle ve vergi mükelleflerinin beklentilerine uygun şekilde çalışmasını sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı.

Mektupta, Hazine Bakanlığının ödeme sistemleri üzerinde bir inceleme yürüttüğü belirtilerek, incelemenin Sosyal Güvenlik ve Medicare ödemelerinin gecikmesine veya farklı bir yöne yönlendirilmesine neden olmadığı aktarıldı.

Söz konusu mektupta, DOGE ile bağlantılı olan ve Hazine'de "özel bir devlet çalışanı" olarak görev yapan Tom Krause'nin Hazine Bankanlığı çalışanları ile birlikte operasyonel verimlilik değerlendirmesini sürdürebilmek amacıyla Mali Hizmetler Bürosu'nun ödeme sistemlerine ait kodlanmış verilere yalnızca okuma erişimine sahip olacağı belirtildi.

Bunun Hazine Bakanlığının sistemlerini denetleyen kişilere sağladığı erişim türüne benzer olduğu belirtilen açıklamada, sistemlerin ve iş süreçlerinin bütünlüğünü koruma uygulamalarına uygun olduğu kaydedildi. Mektupta, Krause'nin bu süreci, kıdemli Hazine yetkilileriyle koordinasyon içinde yürüttüğü ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti.

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