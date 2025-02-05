Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 05.02.2025 08:03

Kuş gribi yumurta fiyatlarını uçurdu 100 bin yumurta çalındı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir marketten 100 bin yumurta çalındı. Artan kuş gribi vakaları nedeniyle yumurta fiyatlarının yükselmesi, hırsızların yeni hedefi haline geldi.

Kuş gribi yumurta fiyatlarını uçurdu 100 bin yumurta çalındı
[Fotograf: AA]

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pete & Gerry's Organics adlı markette 1 Şubat'ta büyük bir hırsızlık olayı yaşandı. Polis yetkilileri, 100 bin yumurtanın bir kamyonetin arkasından çalındığını bildirdi. Çalınan yumurtaların piyasa değerinin 40 bin dolar olduğu belirtildi.

Yumurta fiyatları hızla yükseliyor

Son dönemde kuş gribi salgını nedeniyle yumurta fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. ABD Tarım Bakanlığı'na göre, yumurta fiyatları son bir yılda yüzde 65 oranında arttı. Bakanlık, 2025 yılında fiyatların yüzde 20 daha yükselmesini bekliyor.

Örneğin, ünlü ABD restoran zinciri Waffle House, yumurta fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak müşterilerine her yumurta başına 0,50 dolarlık ek ücret yansıtmaya başladı. Şirket, bu ek ücretin geçici olduğunu ve "yumurta fiyatlarındaki eşi benzeri görülmemiş artışa bağlı" olduğunu açıkladı.

Kuş gribi salgını yayılıyor

ABD’de 2022’den bu yana devam eden kuş gribi salgını, son aylarda daha fazla yayılmaya başladı. Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, sadece Aralık ayında yumurta fiyatları yüzde 8’den fazla arttı.

2023 yılı Aralık ayında bir karton yumurtanın ortalama fiyatı 2,51 dolar iken, bir yıl sonra bu rakam 4,15 dolara yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle bazı marketlerde yumurta reyonlarının boş kaldığı bildiriliyor.

İnsanlara bulaşma riski düşük

Kuş gribi sadece kümes hayvanlarını değil, ABD genelinde sığırlar ve bazı memeli hayvanları da etkiliyor. Ancak uzmanlar, insanlara bulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

ABD’de giderek büyüyen yumurta krizi, hem ekonomik hem de gıda güvenliği açısından önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

ETİKETLER
ABD Kuş Gribi
Sıradaki Haber
Şam'dan Ankara'ya tarihi ziyaret dış basında geniş yer buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve kar alarmı
08:37
Ay’ın 'büyük kanyonları' 10 dakikada oluşmuş olabilir
08:25
Dünya ısındıkça yaşlılar için tehlikeli bölgeler artıyor
08:14
21 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 164 şüpheli yakalandı
08:03
Samsun'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
07:46
Şam'dan Ankara'ya tarihi ziyaret dış basında geniş yer buldu
Kar geliyor: İşte yağış beklenen 19 il...
Kar geliyor: İşte yağış beklenen 19 il...
FOTO FOKUS
Filistin destekçileri, soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti
Filistin destekçileri, soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ