İsrail'de skandal tasarı: Gazze halkını göçe zorlama planı mecliste

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi.

Tasarı "gönüllü göç" adı altında sunulsa da Filistinlilere baskı yaparak vatanlarını terk etmeye mecbur bırakmayı hedefliyor.

Tasarıya göre, Gazze'den ayrılmayı kabul eden Filistinliler, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek cüzi miktar mali yardım alabilecek. Ancak geri dönmek isteyenler, aldıkları paranın iki katını faiziyle ödemek zorunda kalacak ve bunu yapmazlarsa Gazze'ye veya İsrail'in herhangi bir bölgesine girişleri yasaklanacak.

Ben-Gvir tasarıyı savunurken, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını "gönüllü" bir çözüm gibi göstermeye çalıştı. Ancak bu yasa, İsrail’in Gazze halkını sistematik bir şekilde göçe zorlamaya yönelik yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.