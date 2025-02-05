Çok Bulutlu -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.02.2025 06:54

ABD Posta Servisi, Çin'den gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı

ABD Posta Servisi (USPS), Çin ve Hong Kong'dan ülkeye gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldığını duyurdu.

ABD Posta Servisi, Çin'den gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, USPS'den yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, Çinli tüccarlar ve e-ticaretle uğraşanlar arasında popüler olan koli sevkiyatının bir sonraki duyuruya kadar durdurma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ve Hong Kong'dan gelen koli sevkiyatının askıya alınmasının mektup teslimatını etkilemeyeceği belirtildi.

Bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

Çin de Trump'ın ülkeden ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, ABD'den ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti.

ETİKETLER
ABD Çin ABD-Çin İlişkileri
Sıradaki Haber
Katil Netanyahu ABD'de "Gazze'deki işi bitirmeleri" gerektiğini savundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:05
İsrail'de skandal tasarı: Gazze halkını göçe zorlama planı mecliste
06:58
ABD USAID çalışanlarını idari izne çıkaracak
06:53
Katil Netanyahu ABD'de "Gazze'deki işi bitirmeleri" gerektiğini savundu
06:46
Trump’ın Gazze planına Hamas’tan tepki: Kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
06:37
Suudi Arabistan'dan Trump'a yanıt: Filistin Devleti olmadıkça İsrail ile ilişki tesis etmeyceğiz
06:25
Çin, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
Kar geliyor: İşte yağış beklenen 19 il...
Kar geliyor: İşte yağış beklenen 19 il...
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde hayatını kaybeden ikizlerin hayalini aileleri gerçekleştirdi
Asrın felaketinde hayatını kaybeden ikizlerin hayalini aileleri gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ