Suudi Arabistan'dan Trump'a yanıt: Filistin Devleti olmadıkça İsrail ile ilişki tesis etmeyeceğiz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bin Selman'ın 18 Eylül 2024'te Şura Meclisi'nin dokuzuncu oturumunun birinci yılının açılışında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma yönündeki çabalarını durdurmayacağını, bu olmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını vurguladığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Bin Selman'ın, 11 Kasım 2024'te Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap-İslam Zirvesi'nde de bu kararlı tutumunu dile getirerek, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti kurma çabalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi talebini yinelediği, barışsever ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdığı ve Filistin halkının haklarını desteklemek için uluslararası toplumun harekete geçirilmesinin önemini anlattığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın ayrıca, İsrail'in yerleşim politikaları, Filistin topraklarının ilhakı veya Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimleri yoluyla Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesini kesinlikle reddettiğini daha önce yaptığı açıklamayla vurguladığı belirtilen açıklamada, şu an uluslararası toplumun görevinin, topraklarına bağlı kalacak ve topraklarını terk etmeyecek Filistin halkının yaşadığı ağır insanlık ızdırabını hafifletmek için çalışmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, bu kararlı tutumunun müzakere veya pazarlık konusu olamayacağını, Filistin halkı uluslararası meşruiyet kararları uyarınca meşru haklarını elde etmediği sürece kalıcı ve adil bir barışın sağlanamayacağını vurgulamaktadır. Bu durum daha önceki ve şimdiki ABD yönetimlerine de anlatılmıştı." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan İsrail ile normalleşme için bir Filistin Devleti'nin kurulmasını şart koşuyor mu?" sorusuna "Hayır, böyle bir talepleri yok" diye yanıt vermişti.