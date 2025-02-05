Trump: İran nükleer silah sahibi olamaz

Washington-Tahran hattı ısınıyor... ABD Başkanı Trump, İran'a en üst düzey ekonomik baskı için harekete geçti. Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarına talimat verdi.

Buna göre, her iki bakanlık yeni yaptırımlar üzerine çalışacak, mevcut yaptırımları delenlere karşı tedbirleri arttıracak.

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer çalışmalarına da değinerek,"İran nükleer silah sahibi olamaz ama şu an çok yakınlar" dedi.

Trump, İran yönetimi ile yeni nükleer anlaşma için görüşebileceğini belirtti.

Trump sorulan bir soru üzerine, İran'ın kendisine suikast düzenlemesi durumunda yok edileceğini söyledi.

Trump, maksimum ekonomik baskı olarak tanımladığı kararname ile İran'ın petrol ihracatının sıfırlamayı amaçladıklarını da vurguladı.

