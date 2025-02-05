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Dünya
AA 05.02.2025 02:57

Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti

Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile onunla görüşen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterisi düzenledi.

Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti

ABD'nin başkenti Washington'daki gösteri, Trump ile soykırımcı Netanyahu'nun Oval Ofis'te görüştükleri esnada gerçekleştirildi.

Birçok sivil toplum örgütünden yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının sallandığı gösteride, "Özgür Filistin”, "Soykırım başbakanı" ve “Bir savaş suçlusuna ev sahipliği yapmayı bırakın" şeklinde sloganlar atıldı.

 

Soykırımcı Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayan göstericiler, “Soykırım Başbakanı”, “Netanyahu savaş suçlusu” ve “İsrail öldürüyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular ayrıca Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'nun tutuklanması çağrısında bulundu.

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ABD Donald Trump Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu
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