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Dünya
TRT Haber 05.02.2025 04:26

Trump'ın skandal Gazze planı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, soykırımcı Netanyahu'yı Beyaz Saray'da kabul etti. Trump, Gazze'yi ele geçireceklerini, Gazzelilerin başka ülkelere gönderileceğini söyledi.

Trump'ın skandal Gazze planı

ABD Başkanı Trump ile soykırımcı Netanyahu görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

Trump, Gazzeliler'i Ürdün ve Mısır'ın almasını istediğini yineledi. "Her ne kadar bu iki ülke bana hayır dese de Filistinliler'i alacaklar" ifadesini kullandı.

Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti
Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti

Trump, Ürdün ve Mısır'ın, Gazzelileri yerleştirmek için toprak ayıracağını söyledi ve "Gazzeliler'in yaşayacağı yeni alanlar inşa etmeliyiz" dedi.

Trump ABD'nin Gazze'yi ele geçireceğini orayı dümdüz edip kalkındıracaklarını da kaydetti.

 

Trump, vizyonunun Gazze'de tüm dünyadan insanların yaşaması olduğunu belirterek, "Filistinliler de yaşayabilir tabi" diye konuştu.

"Gazze'de ateşkesin devam edip etmeyeceğine dair birşey diyemem" ifadesini kullanan Trump, bütün rehineler serbest bırakılmazsa şiddete başvurabileceklerini kaydetti.

Soykırımcı Netanyahu da, İsrail'in şimdiye kadar en büyük dostunun Donald Trump olduğunu söyledi.
 

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