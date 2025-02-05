Trump'ın skandal Gazze planı

ABD Başkanı Trump ile soykırımcı Netanyahu görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

Trump, Gazzeliler'i Ürdün ve Mısır'ın almasını istediğini yineledi. "Her ne kadar bu iki ülke bana hayır dese de Filistinliler'i alacaklar" ifadesini kullandı.

Trump, Ürdün ve Mısır'ın, Gazzelileri yerleştirmek için toprak ayıracağını söyledi ve "Gazzeliler'in yaşayacağı yeni alanlar inşa etmeliyiz" dedi.

Trump ABD'nin Gazze'yi ele geçireceğini orayı dümdüz edip kalkındıracaklarını da kaydetti.

ABD Başkanı Trump, soykırımcı Netanyahu ile görüştü. Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde soykırımcı Netanyahu ile Trump'ı protesto etti. pic.twitter.com/T0dwGFKJZV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2025

Trump, vizyonunun Gazze'de tüm dünyadan insanların yaşaması olduğunu belirterek, "Filistinliler de yaşayabilir tabi" diye konuştu.

"Gazze'de ateşkesin devam edip etmeyeceğine dair birşey diyemem" ifadesini kullanan Trump, bütün rehineler serbest bırakılmazsa şiddete başvurabileceklerini kaydetti.

Soykırımcı Netanyahu da, İsrail'in şimdiye kadar en büyük dostunun Donald Trump olduğunu söyledi.

