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Dünya
AA 04.02.2025 23:20

Gazze'de İsrail’in öldürdüğü 19 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi kompleksini hedef aldığı saldırıda ölen ve rastgele gömülen 19 kişinin cansız bedenlerinin çıkarılarak yeniden defnedildiğini bildirdi.

Gazze'de İsrail’in öldürdüğü 19 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
[Fotograf: AA]

Teşkilattan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ni basarak hedef aldığı ve öldürdükten sonra gömdüğü 19 Filistinlinin gömülü olduğu toplu mezarın bulunduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, toplu mezardan çıkarılan cenazeler Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı'na defnedildi.

İsrail askerlerinin toplu mezardaki 19 kişiyi hangi tarihte öldürdüğüne dair bilgi verilmedi.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni 16 Kasım 2023’te işgal ettikten 10 gün sonra bazı bölümlerini yıkarak hastaneden çekilmişti.

İsrail askerleri, personelle hastaneye sığınan sivilleri gözaltına almış, gerçekleştirilen saldırılarda öldürülenler olmuştu.

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