Parçalı Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2025 22:50

Fransa, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamaya hazırlanıyor

Fransa'da Ulusal Meclis, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Fransa, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: Getty Images]

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışına yasak getirmeyi amaçlayan tasarı görüşüldü.

Genel Kurulda bulunan 163 milletvekilinin de desteğini alan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, özellikle gençlerin kullandığı tek kullanımlık elektronik sigaraların üretimini, satışını, dağıtımını yasaklamayı hedefliyor. Yasak söz konusu sigaraların ücretsiz bir şekilde dağıtılmasını da kapsıyor.

Yasakları ihlal edenlere 100 bin euro para cezası verilmesi ve ihlalin tekrar edilmesi durumunda cezanın 200 bin euroya çıkarılması öngörülüyor.

Yasağın yürürlüğe girmesi için Parlamentonun üst kanadı Senato tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Tütüne Karşı Birliği Derneği verilerine göre ülkedeki 13-16 yaşlarındaki gençlerin yüzde 18'i, daha önce tek kullanımlık elektronik sigara kullandı.

ETİKETLER
Fransa Sigara
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:33
Nevşehir'de eğitime kar engeli
23:25
Gazze'de İsrail’in öldürdüğü 19 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
23:25
Trump "İran'a maksimum baskı" kararnamesini imzaladı
22:34
İletişim Başkanlığı'ndan 'İsrail’in ürettiği UTTS çipinin araçlara takılacağı' iddiasına yalanlama
22:36
BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
22:25
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da içinde sivillerin olduğu evi yıktı
Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıktı
Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Suriye'deki Arap aşiretleri: PKK'yı bölgeden temizleyeceğiz
Suriye'deki Arap aşiretleri: PKK'yı bölgeden temizleyeceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ