BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarıyla zorla yerinden edilen 565 binden fazla Filistinlinin 27 Ocak'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine döndüğünü belirten Dujarric, 45 binden fazla kişinin de kuzeyden güneye doğru hareket ettiğini söyledi.

Dujarric, bölgedeki meslektaşları ve ortakların korkunç yıkımın etkilerini hafifletmek için yardımlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail'in saldırıları dolayısıyla kuzeydeki yıkım yüzde 90 civarında.

Kuzeye dönen Gazzelilerin büyük bölümü evleri yerine molozlarla karşılaşıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen topraklarını terk etmek istemediklerini belirten Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.

İnsan Hakları Konseyi ve UNRWA'ya destek mesajı

Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün ülkesinin İnsan Hakları Konseyi'nden (İHK) ayrılması ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonları askıya almasına ilişkin kararname imzalamasının beklenmesine ilişkin, öncelikli olarak kararnamenin detaylarını görmeleri gerektiğini söyledi.

Dujarric, ABD'nin almak istediği kararı alabileceğini, bunun BM'nin İHK ve UNRWA'ya atfettiği önemde bir değişikliğe yol açmayacağını dile getirdi.