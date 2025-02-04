İşgalci İsrail, Batı Şeria'da içinde sivillerin olduğu evi yıktı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demec Mahallesi'nde içinde sivillerin olduğu bir evi yıktığı aktarıldı.

Açıklamada, enkaz altında 1 kadın ve 3 çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine sivil savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre enkaz altında kalanlardan yaşayanların olduğu bilgisi verildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

İsrail güçleri ayrıca baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle bölge halkının canına ve malına zarar veriyor.