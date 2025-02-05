Katil Netanyahu ABD'de "Gazze'deki işi bitirmeleri" gerektiğini savundu

Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Trump'a "Sen İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostusun." diyerek övgüde bulunan Netanyahu, Trump'ın ilk başkanlık döneminde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Golan Tepelerini ilhakını savunmasını hatırlattı.

Netanyahu, Trump'ın İsrail-Hamas arasındaki son ateşkese etkisine, göreve geldikten hemen sonra Filistinlilere insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler kuruluşlarından ABD desteğini çekmesine değinerek, "Bayanlar ve baylar, bunların hepsi sadece iki haftada oldu. Dört yıl sonra nerede olacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum." diye konuştu.

Netanyahu, "Sayın Başkan, görüştüğümüz gibi geleceğimizi güvence altına almak ve bölgemize barışı getirmek için Gazze'deki işi bitirmeliyiz." dedi.

"Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor"

Gazetecilerin, Trump'ın "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı” ve “Gazzelilerin başka bir yere tehciri” konusundaki açıklamaları hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Netanyahu, "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, aynı basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.