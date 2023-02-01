'Türkiye'nin Otomobili'nde heyecanlandıran gelişmeler devam ediyor. Net tarih belli olmamakla birlikte bu ay içinde ön sipariş süreci başlıyor.

Togg'un Trumore mobil uygulamasında ön sipariş hakkı 3 yöntemle sunulacak.

NFT açık artırması o yöntemlerden biri. Yakında kullanıma sunulacak eklentide Togg'a ilişkin dijital eserler satılacak. Burada öne çıkanlar, sipariş hakkı elde edecek.

Bir diğer seçenek de YeniLig Yarışması olacak. Trumore'daki çekiliş bölümü de ön sipariş için kullanılacak.

Trumore uygulaması dijital marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Togg'un ön siparişlerinin bu yıl tüketiciye teslim edilmesi planlanıyor.