Büyük Okyanus’ta bulunan Hawaii’de gökyüzünde spiral şeklinde görülen gizemli ışık merak uyandırdı.

Hava olayının ABD’li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X’in fırlattığı uydularla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Mauna Kea Gözlemevi'nden yayınlanan videoda, gökyüzünde spiral şeklinde ilerleyen gizemli ışığın bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

SpaceX, 18 Ocak sabahı Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan askeri bir uydu fırlattı.

Spiralin yeri, fırlatıldıktan sonra SpaceX roketinin ikinci aşamasında olması beklenen yerle eşleşti.

Mauna Kea'nın zirvesi, astronomi için Dünya'daki en iyi görüntüleme koşullarından bazılarına sahip.

Zirve, onu tanrıların yaşadığı bir yer olarak gören birçok yerli Hawai'li tarafından da kutsal kabul ediliyor.