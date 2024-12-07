Teknoloji ve girişimciliğin liderleri Take Off İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğü, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen zirve, 2018 yılından bu yana uluslararası yatırımcıları, küresel teknoloji liderlerini ve dünyanın dört bir yanından başarılı girişimleri İstanbul’da buluşturarak geleceğin vizyonunu şekillendiriyor. Geleceğe yön veren isimlerin sahne aldığı zirve, misafir edeceği uluslararası isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

İlham Veren İsimler Take Off İstanbul’da!

Omar Kunbargı (SpaceX)

Omar Kunbargi, SpaceX’te Global İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır. Starship’in insanlığı çok gezegenli bir geleceğe taşıma potansiyeli üzerine yoğunlaşan Kunbargi, dünya çapındaki hükümetler ve uzay ajanslarının liderleriyle iş birliği yaparak uzay programlarına stratejik danışmanlık sunmaktadır. Uzay endüstrisindeki yenilikçi çözümleri teşvik eden bu rolüyle, insanlığın uzaydaki geleceğine yön veren önemli çalışmalara imza atmaktadır.

Tejpaul Bhatıa (Axiom Space)

25 yılı aşkın stratejik liderlik deneyimiyle dikkat çeken Tejpaul Bhatia, dünyanın en büyük şirketlerinden hızlı büyüyen startuplara kadar birçok organizasyonda önemli roller üstlenmiştir. Şu anda Axiom Space’in Baş Gelir Sorumlusu (CRO) olarak, ticari alanın büyümesi için gelir oluşturma ve stratejilerini şekillendirme görevlerini yürütmektedir. Take Off Girişim Zirvesinde Tej, “Yer Kontrolünden Büyümeye: Yükselen Sınırlarda Stratejik Liderlik” konusunda konuşmalarını gerçekleştirecek.

Kojo Boakye (Meta)

Kojo Boakye, Meta’nın Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’den sorumlu Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Boakye, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kalkınma süreçlerindeki rolü üzerine uzmanlaşmış bir liderdir. Kariyeri boyunca hükümetler, sabit ve mobil operatörler, kalkınma ajansları, çevrimiçi hizmet sağlayıcıları, içerik üreticileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak teknoloji odaklı kalkınma projelerine öncülük etmiştir. Kojo Boakye, “İnovasyon ve Büyümeyi Desteklemek: Startup'lar için Açık Kaynak Yapay Zekânın Gücü” başlığı altında konuşmasını gerçekleştirecek.

Jeff Jo (Samsung Electronics Türkiye)

Jeff Jo, 1997 yılında Samsung Electronics’in Güney Kore'deki genel merkezinde kariyerine Kurumsal İlişkiler departmanında başladı. 2009 yılında Tayland’da Mobil Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2014’te Avustralya’da Mobil Bölüm Başkanlığı görevine getirilen Jo, 2019 yılında Samsung Electronics Kanada Başkanı olarak atandı. Jeff Jo, Samsung’da 25 yılı aşkın süredir önemli görevlerde bulunan bir lider olarak, 11 Aralık 2023 itibarıyla Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak atandı. Jeff Jo, “Herkes İçin Yapay Zeka: Yapay Zekâ Çağında Hepimiz İçin Hiper Bağlanabilirlik” başlığı altında konuşmalarını gerçekleştirecek.

Steven Hoffman (Founders Space)

Steven Hoffman, Founders Space'in Başkan ve CEO'sudur. Hoffman, girişimcilere, hükümetlere ve şirketlere; yeni pazarlara erişim, yenilik yapma ve büyümeyi hızlandırma konusunda yardımcı olan küresel bir piyasa oluşturucusudur. Hoffman, Silikon Vadisi'nde ve dünya çapında yüzlerce girişimcinin şirketlerini kurmasına yardımcı oldu. Ayrıca Huawei, Alibaba, Bosch, Intel, Disney, Warner Brothers, MetLife, NBC, Siemens, Ford gibi büyük şirketlere yenilik stratejileri konusunda danışmanlık yapmıştır. 11-12 Aralıkta gerçekleşecek zirvede Hoffman, “Yapay Zeka: Vaat ve Tehlike” başlığında konuşmalarını gerçekleştirecek.

Myladie Stoumbou (Microsoft)

Myladie Stoumbou deneyimli bir dijital yönetici, lider ve stratejisttir. Microsoft'ta Kıdemli Bölgesel Direktör görevini yürüterek, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki umut verici ölçek büyüten şirketlerle ortaklıklar kurmaktadır. Stoumbou, MIT Enterprise Forum, The People's Trust ve Microsoft for Startups için mentorluk yapmaktadır.

Alex Malebranche (GitHub)

Github for Startups Küresel Etkileşim Lideri olan Alex Malebranche, Amazon ve Amazon Web Services’te yıllar süren küresel deneyiminin ardından kendi teknoloji şirketi PlaneAhead’i kurmaya karar verdi. Alex tek başına girişimci olarak başarılı bir şekilde risk sermayesi fonu topladı ve girişimcilik alanında önemli adımlar attı. Ardından, GitHub’a katılarak şirketin ilk startup programını başlatmasında yardımcı oldu.

Dr. Dilek Gürsoy (GANÎ)

Bugün Almanya’nın en tanınmış kalp cerrahlarından biri olan Dr. Dilek Gürsoy, Avrupa’da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın doktor olarak tarihe geçti. Aynı zamanda bir girişimci olan Gürsoy, GANÎ Clinic’in Kurucusu ve CEO’su olarak sağlık alanındaki yenilikçi projelere öncülük etmektedir. 2019 yılında Alman Tıp Kulübü tarafından "Yılın Doktoru" unvanına layık görülen Gürsoy, Forbes dergisinin kapağında yer alarak küresel çapta tanınırlık kazanmıştır.

Çağlayan Çetin (Trendyol Grup)

Çağlayan Çetin, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group'un Başkanıdır. Trendyol, bugün satıcıları ve markaları Türkiye, Almanya, Orta ve Doğu Avrupa, Azerbaycan ve Körfez ülkelerindeki müşterilerle buluşturan çok kategorili bir çevrimiçi pazar konumundadır. Çetin, 2021 yılında Trendyol'a katılmadan önce, kurumsal finans alanında seçkin bir kariyere sahip olmuş ve Goldman Sachs'ta Kıdemli Yönetici Direktör ve Türkiye Ülke Başkanı olarak çalışmıştır.

Ahmet Akyol (Aselsan)

Ahmet Akyol, Mühendis, Yönetici, Danışman, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, HAVELSAN ve QUANTUM3D gibi kurumlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Savunma Sanayi Başkanlığındaki görevlerinin ardından, 2023 tarihinde ise ASELSAN Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdür olarak atanmıştır. Ahmet Akyol, ayrıca TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu Üyesi ve NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli'nde ülkemizi temsil etmektedir.

Önder Güler (Google Cloud Türkiye)

Önder Güler, şu anda Google Cloud Türkiye Direktörü olarak görev yaparken, son 10 yıldır Google’ın Türkiye’deki Bulut Bilişim işini yönetmektedir. Digital, Microsoft ve Cisco'da C-seviyesi müşterilerle çalışarak üst düzey yönetim rollerinde çok katmanlı BT tedarikçiliği deneyimi kazanmıştır. Atos ve Vodafone’daki görevleri, çözüm geliştirme ve sunumunda bulut tabanlı fayda modeli (utility/cloud model) konusundaki uzmanlığını güçlendirmiştir. Atos’ta küresel sistem entegratörü olarak edindiği deneyimi, Vodafone’da bankacılık, perakende ve üretim sektörlerinde kurumsal müşterilerle imzaladığı milyonlarca dolarlık Telekom hizmet taahhüt anlaşmalarıyla daha da ileri taşımıştır.

Ali Taha Koç (Turkcell)

İş kariyerine ABD’de 2006 yılında Intel’de araştırma ve geliştirme mühendisi olarak başlayan Dr. Ali Taha Koç, birçok uluslararası proje geliştirip yönetti, 2013 yılında en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu. 2014 yılında Türkiye’ye dönüşü sonrasında Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığına atandı. 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına atandı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevlerinin yanı sıra TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ekim 2023’ten itibaren Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Ali Taha Koç ayrıca Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Üyesidir. Koç, zrivede “Bağlantılı Teknolojiler Çağında Değişmeyen Paradigmalar” konularına değinecek.