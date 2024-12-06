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Bilim Teknoloji
AA 06.12.2024 00:06

Türk öğrencilerden İtalya'da 2 dünya şampiyonluğu

İzmir'deki iki meslek lisesinden öğrenciler, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen matematik ve robot olimpiyatlarında farklı kategorilerde 2 dünya şampiyonluğu elde etti.

Türk öğrencilerden İtalya'da 2 dünya şampiyonluğu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Roma'da 22-23 Kasım'da 30 ülkenin katılımıyla düzenlenen Fibonacci Uluslararası Matematik ve Robot Olimpiyatları 18 kategoride gerçekleştirildi.

Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bilişim teknolojileri öğretmeni Oğuz Işık ve yenilenebilir enerji teknolojileri öğretmeni Alper Kuloğlu'nun rehberliğinde öğrenciler Naz Duymaç, Hiranur Kesik, Tevfik Ege Özdivrik, Şevval Naz Akagündüz ve Tuğra Ege Ses, yarışmanın "Mavi Girişimcilik" kategorisinde geliştirdikleri "Denizlerde Gemi Batıklarını Engelleyici Sistem" projesiyle ikinci oldu.

Ekip, "Otonom Dron" kategorisinde ise İHA'lardaki kamera sistemini özelleştirerek görüntü işleme konusunda eğitip, havadan konumlama ve yönlendirmeyi otomatikleştiren çalışmalarıyla şampiyonluğa ulaştı.

Konak Çınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri Şahan Anıl Şahin ve Umut Rıza Söylemez ise bilişim teknolojileri öğretmenleri Tolga Orhanoğlu ve Gürkan Lokman'ın danışmanlığında "Sağlık Teknolojileri" kategorisinde cilt kanserinin erken teşhisi için yapay zeka destekli bir mobil uygulama olan projeleriyle birinci oldu.

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