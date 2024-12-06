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Dünya
AA 06.12.2024 11:41

NASA'nın Ay'a dönüş projesi "Artemis Programı" için planlanan tarihler ertelendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" için planlanan tarihlerin uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

NASA'nın Ay'a dönüş projesi "Artemis Programı" için planlanan tarihler ertelendi

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, NASA Başkanı Bill Nelson, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Nelson, Artemis Programı kapsamında yapılacak, 1972'den bu yana ilk mürettebatlı Ay misyonu olan Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirdi.

Yaşanan bu gecikmelerin, 2022'deki Artemis I test uçuşu sırasında mürettebatsız fırlatılan Orion kapsülünün Dünya'ya dönüşünde ısı kalkanında oluşan sorunlarla bağlantılı olduğunu belirten Nelson, "Orion kapsülünün astronotlarımızı güvenli bir şekilde uzayın derinliklerine götürmeye ve Dünya'ya geri getirmeye hazır olduğundan emin olmak için bizim, endüstrimizin ve uluslararası ortaklarımızın bu zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

NASA'nın, astronotların Ay'a dönüş hedefini gerçekleştirirken karşılaşabilecekleri riskleri anlamak için kapsamlı testler yaptığını kaydeden Nelson, bu testlerin uzay aracında meydana gelen ısı kalkanı sorunlarının temel nedenini belirleyeceğini ifade etti.

Nelson, NASA'nın, roket yakıtına ve içme suyuna dönüştürülebilecek değerli su buzu depolarına ev sahipliği yaptığına inanılan Ay'ın güney kutbuna astronot gönderme hedefini de vurguladı.

Ay'a dönüş: "Artemis Programı"

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

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