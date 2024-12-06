Puslu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2024 11:10

Soykırımcı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında başından yaraladığı 23 yaşındaki Mustafa Ahmed Mustafa Meşa’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Soykırımcı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusundaki kampa düzenlediği baskında bazı Filistinlileri de gözaltına aldığını aktardı.

Meşa’nın öldürülmesiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 807’ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Rejim karşıtı güçler stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ilçesini ele geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Sinamalarda bu hafta
11:34
İşgalci İsrail, Suriye'nin Lübnan'a açılan sınır kapılarına hava saldırısı düzenledi
11:33
Deprem bölgesine 104 milyar liralık altyapı yatırımı
11:31
Narin Güran cinayeti davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
11:36
Sahte içki satan tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:35
Çocukların sosyal medya kullanımında "16 yaş" vurgusu
Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ