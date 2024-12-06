Soykırımcı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1 Filistinliyi öldürdü

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusundaki kampa düzenlediği baskında bazı Filistinlileri de gözaltına aldığını aktardı.

Meşa’nın öldürülmesiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 807’ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.