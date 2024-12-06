Rejim karşıtı güçler stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ilçesini ele geçirdi

Suriye'de rejim karşıtı gruplar başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi.

Suriye rejim güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.

Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçeleri rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Rasten ve Telbise, Halep-Hama-Humus'u birbirine bağlayarak Şam'a uzanan M5 karayolu üzerinde bulunuyor.

Kuzeydeki Ter Maela köyünü ve Darul Kebire beldesini alan rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ederek Humus'un kuzeyindeki dış mahallelerin 3 kilometre yakınına kadar sokuldu.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.