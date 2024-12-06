Puslu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2024 09:57

Rejim karşıtı güçler stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ilçesini ele geçirdi

Suriye’de Hama’ya hakim olan rejim karşıtı güçler ilerlemeye devam ederek, başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ilçesini ele geçirdi.

Rejim karşıtı güçler stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ilçesini ele geçirdi
[Fotograf: AA]

Suriye'de rejim karşıtı gruplar başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi.

Suriye rejim güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.

Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçeleri rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Rasten ve Telbise, Halep-Hama-Humus'u birbirine bağlayarak Şam'a uzanan M5 karayolu üzerinde bulunuyor.

Kuzeydeki Ter Maela köyünü ve Darul Kebire beldesini alan rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ederek Humus'un kuzeyindeki dış mahallelerin 3 kilometre yakınına kadar sokuldu.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Sinamalarda bu hafta
11:34
İşgalci İsrail, Suriye'nin Lübnan'a açılan sınır kapılarına hava saldırısı düzenledi
11:33
Deprem bölgesine 104 milyar liralık altyapı yatırımı
11:31
Narin Güran cinayeti davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
11:22
Sahte içki satan tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:35
Çocukların sosyal medya kullanımında "16 yaş" vurgusu
Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ