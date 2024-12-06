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Dünya
AA 06.12.2024 09:28

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli öldü

İsrail askeri araçları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde ilerleyerek hastaneyi tamamen muhasara altına aldı. Hastane çevresinde düzenlenen saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Şaban", "Avad", "Eşkar" ve "Yasin" ailelerinin evlerini hedef aldı.

Sivillere ait evlerin hedef alındığı saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirdi. Hala enkaz altında bulunanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'ne birkaç saat süren baskın düzenledikten sonra çekilip hastanenin çevresini yoğun bombardımana tutmuştu.

İsrail ordusu ayrıca Kemal Advan Hastanesindeki hasta ve sağlık personelini zorla dışarı çıkarmış, baskında çok sayıda hasta ve sağlık çalışanını alıkoymuştu.

İsrail askeri araçları baskından önce hastanenin çevresinde konuşlanarak, hastaneyi dört bir taraftan kuşatma altına almıştı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun ekim ayının başından bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen istasyonunun tamamen durduğunu, hasta ve yaralıların hayatının tehdit altında olduğunu duyurmuştu.

Kaynaklar, İsrail dronlarının, hastane çevresine yoğun ateş açtığını, saldırılar nedeniyle istasyonun onarımının mümkün olmadığını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 3 Aralık’ta "Quadcopter" tipi dronlarla hastanenin avlusunu bombalaması sonucu sağlık personelinden 3 kişi yaralanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, saldırı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtmişti.

İsrail ordusu, Endonezyalı sağlık ekibini Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden çıkardı
 

İsrail ordusu, Endonezyalı sağlık ekibini üst üste "tahliye" uyarısı yaparak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden çıkmak zorunda bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri yoğun saldırı altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi.

İsrail ordusunun baskını ve saldırısı nedeniyle hastanede görev yapan Endonezyalı sağlık ekibi de hastaneden ayrılmak zorunda kaldı.

Hastaneden çıkarılan Endonezyalı sağlık ekibi belli bir mesafeyi yaya yürüdükten sonra Filistin Kızılayına ait ambulansla Gazze kentine getirildi.

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