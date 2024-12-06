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Dünya
AA 06.12.2024 08:34

Putin'in hediyesi "barış" kedisi, Japonya'da öldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Akita eyaleti valisine hediye ettiği kedi "Mir" öldü.

Putin'in hediyesi "barış" kedisi, Japonya'da öldü
[Fotograf: AA]

Akita Eyalet Valiliği açıklamasına göre, Putin'in 2013 yılında Vali Satake Norihisa'ya hediye gönderdiği erkek Sibirya kedisi yaşamını yitirdi.

Kedinin bakımını üstlenen Satake, Japonya'da her yıl "22 Şubat Ulusal Kedi Gününde" Mir'in, sevilen görüntülerini sosyal medyadan yayımlıyordu.

Mavi gözleri ve kabarık gri tüyleriyle ülke genelinde "Putin'in hediyesi" olarak tanınan kediye, Rusçada barış anlamına gelen "Mir" ismi verilmişti.

"Akita" cinsi köpek hediyesine mukabele

Valilik, Japonya'da 2011'de deprem sonrası Rusya'nın bölgeye desteği dolayısıyla, köpeklere düşkünlüğüyle tanınan Putin'e "Akita" cinsi köpek hediye etmişti.

"Yume" (rüya) isimli dişi köpek, Rus liderin göreve başladığı 2012'de Putin'e, Akita Eyalet yönetimince gönderilmişti.

Rusya-Ukrayna krizinin başladığı Mart 2022 sonrası Satake, o dönem "Rus liderin aksine, Mir'in çok nazik ve uysal olduğunu" söylemişti.

Satake, Rusya'nın saldırılarına yönelik "İnsani açıdan son derece kötü niyetli. Bence bu, Putin'in statüsünü korumak için verdiği bir savaş" demişti.

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