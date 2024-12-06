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Dünya
AA 06.12.2024 05:41

Katil İsrail Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziye el koydu

Katil İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 bin dönümlük araziye el konulduğunu ve buradaki bazı yerleşim yerlerinin genişletilmesi amacıyla bunların "devlet arazisi" olarak ilhak edildiğini söyledi.

Katil İsrail Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziye el koydu

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberine göre, İsrailli yetkililer, Batı Şeria'da 24 bin dönümün "devlet arazisi" olarak ilhak edildiğini ve el konulduğunu duyurdu.

Söz konusu ilhak edilen arazinin son yılların en büyüklerinden biri olarak tanımlandığı haberde, "Bu karar, 1993 yılındaki Oslo Anlaşmaları'ndan bu yana devlet arazisi ilan edilen arazilerin yaklaşık yarısını kapsıyor, zira o tarihten bu yana ilan edilen alan geçen yıla kadar 50 bin dönümü aşmamıştı." ifadelerine yer verildi.

Katil İsrail hükümeti veya Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 805 Filistinli hayatını kaybetti.

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