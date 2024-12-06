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Dünya
AA 06.12.2024 05:02

UNESCO Kültürel Miras Temsili Listesi'ne Çin'den 3 unsur

Çin'in geleneksel Li tekstil teknikleri, Çiang Yeni Yıl Festivali ve ahşap kemerli köprüleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne eklendi.

UNESCO Kültürel Miras Temsili Listesi'ne Çin'den 3 unsur

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenlenen 19. oturumunda, Çin'den 3 unsuru temsili listeye dahil etti.

Li tekstil teknikleri, Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda yaşayan Li etnik grubunun, "eğirme, boyama, örgü ve nakış gibi geleneksel dokumacılık pratiklerini" ifade ediyor.

Çiang Yeni Yıl Festivali, ülkenin batısındaki Sıçuan eyaletinde yaşayan Çiang etnik grubunun bir adeti. Geleneksel ay takvimine göre 10'ncu ayın ilk günü kutlanan festival, animistik öğeler içeren gösteriler ve adak törenleri ile özgün bir hasat bayramı olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 1000 yıl önce, Song Hanedanı döneminde ortaya çıkan, Çin'e özgü geleneksel ahşap kemerli köprü yapım sanatı ise akarsu köprülerinin, taşıyıcı orta sütunlar olmadan, ağaç kütüklerinin su üzerinde bir kemer oluşturacak şekilde düzenlenmesiyle inşa edildiği tasarım ve yapım pratiklerini içeriyor.

Her 3 kültürel unsur da daha öne 2009 yılında "Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alınmıştı.

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