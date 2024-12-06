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Dünya
AA 06.12.2024 03:58

Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere'yi Rusya'ya karşı "vekalet savaşı" yürütmekle suçladı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'yi Rusya'ya karşı "vekalet savaşı" yürütmekle suçlarken, eski Başbakan Boris Johnson yüzünden savaşın 2022'de sona ermediğini söyledi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere'yi Rusya'ya karşı "vekalet savaşı" yürütmekle suçladı

İngiliz radyo istasyonu LBC'nin internet canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulunan Kelin, Rusya'nın Ukrayna'da kazanan taraf olduğunu ve Kiev'i almak gibi bir amaçlarının olmadığını kaydetti.

Ukrayna'daki 4 bölgeyi "özgürleştirmek" istediklerini belirten Kelin, İngiliz silahlarının, Ukrayna tarafından Rusya'ya yapılan saldırılarda kullanılmasına dikkati çekerek, "Storm Shadow füzelerinin Rusya'ya atılması, İngiliz ordusunun desteği olmadan söz konusu olamazdı. (İngiltere) Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürütüyor." dedi.

Kelin, İngiltere'ye karşı savaş halinde olmadıklarını, ancak İngiltere'nin Ukrayna'yla birlikte Rus topraklarına saldırdığını dile getirdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın "Savaşları bitirme" ifadelerine ilişkin açıklama yapan Kelin, sorunun 48 saatte çözülemeyeceğini belirtti.

Andrei Kelin, Ukrayna'nın nükleer silahlardan arındırılmış, tarafsız ve NATO dışında olması gerektiğinin altını çizdi. Rusya'nın Ukrayna'da durmayıp diğer ülkelere de savaş açacağı endişelerine de değinen Kelin, "Bu tamamen anlamsız bir ifade. Bunu, insanları harekete geçirerek Ukrayna için daha fazla para toplamak için yaptıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Sorunu Ukrayna'da çözmeyi amaçladıklarını ve başka ülkelerle savaşmak istemediklerini kaydeden Kelin, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ise "İdlib'de durmak hataydı." ifadesini kullandı.

Kelin, "Ukrayna'da çok sayıda insan öldü. Buna değer miydi?" sorusuna ise "Hayır, değmediğini düşünüyorum. Johnson çıkıp, 'Anlaşma yapmayın, bir kenara atın. Savaşmalısınız' demeseydi her şey, Nisan 2022'deki müzakerelerde sona erebilirdi." yanıtını verdi.

Nükleer güç kullanımı konusunda sorumlu davranacaklarını ve tansiyonu yükseltmeyeceklerini söyleyen Kelin, "Eğer büyük bir sorun olmazsa (nükleer güç) kullanmaya gerek olmayacaktır. Ancak bu tamamen Ukrayna ve müttefiklerinin nasıl davranacağına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

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