Gürcistan'da AB yanlısı göstericilerin protestosu devam etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik açıkladığı karara karşı gösteriler, ülkenin farklı şehirlerinde devam etti.

Hükümetin kararına tepkili binlerce kişi, başkent Tiflis'teki parlamento binasının önünde bir kez daha toplanarak, parlamento seçimlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Hükümetin verdiği kararın iptal edilmesini isteyen göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Parlamentonun da yer aldığı Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak ısınmak için ateş yakan göstericiler, AB ile Gürcistan bayraklarını taşıdı.

Caddenin birkaç noktasında göstericilere sıcak içecek ve yemek ikram edilirken, polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Caddeye yakın Özgürlük Meydanı'nda, Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı çevik kuvvet birlikleri ve tazyikli su araçları güvenlik amacıyla konuşlandırıldı.

Gece yarısı olmasına rağmen göstericiler caddede bekleyişini sürdürüyor.

Gürcistan'daki hükümet karşıtı gösteriler 8 gündür devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den, Başbakan Kobakhidze'ye "istifa" çağrısı

Öte yandan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yerel devlet televizyon kanalı Birinci Kanal'a verdiği röportajda, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

AB'ye yönelik aldıkları kararlarından dolayı hükümete tepki gösteren Zurabişvili, ülkede bir krizin yaşandığını belirterek, Başbakan Kobakhidze'yi istifa etmeye çağırdı.

Ülkede 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerini kabul etmediğini kaydeden Zurabişvili, yeni seçimlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Zurabişvili, Gürcü toplumun iradesinin ülkenin AB ile entegrasyonu yönünde olduğunu kaydederek hükümetin, bu ilkeye sadık kalmadığını söyledi.

Tiflis yönetimini, Batılı müttefikleri ile ilişkilerinden vazgeçme girişiminde bulunmakla suçlayan Zurabişvili, bu durumun sadece Rusya'nın "işine geldiğini" belirtti.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler, sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirmişti.