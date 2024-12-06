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Dünya
AA 06.12.2024 04:09

Kolombiya tarihindeki "en büyük doğal gaz" keşfini duyurdu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, ülke tarihindeki "en büyük doğal gaz keşfini" gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kolombiya tarihindeki "en büyük doğal gaz" keşfini duyurdu

Ulusal basında çıkan habere göre, Kolombiya ve Brezilya devlet petrol şirketleri Ecopetrol ile Petrobras, Santa Marta kentine 77 kilometre uzaklıkta yapılan araştırmalar sonucunda, ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervine ulaşıldığını duyurdu.

Petrobras'tan yapılan açıklamaya göre, Sirius-2 adlı kuyunun açılması sayesinde keşif mümkün oldu. Bu kuyu, 19 Haziran 2023'te kazılmaya başlandı ve 830 metre derinlikte, GUA-OFF-0 bloğu içinde yer alıyor.

Keşifle bölgede 6 terapik küp (trilyon fit küp) doğal gaz rezervi bulunduğu tespit edildi. Bu miktarın, Kolombiya'nın mevcut doğal gaz rezervlerini yüzde 200 oranında artırabileceği açıklandı.

Üretimin 3 yıl içinde (2027) başlayabileceği belirtiliyor. Ancak bu süreç, çevresel lisansların alınması ve ekonomik koşulların Petrobras ve Ecopetrol için uygun olması durumunda gerçekleşebilecek.

Keşifle ilgili olarak, Petrobras ve Ecopetrol toplamda 4,1 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. Bu bütçenin, keşif ve üretim geliştirme süreçlerine tahsis edileceği, deniz tabanında kurulacak üretim sistemleri ile karadaki arıtma tesisine ulaşacak boru hatlarının inşasını kapsayacağı belirtildi.

Ecopetrol'den yapılan açıklamada, bu keşfin, Kolombiya'nın enerji güvenliğini güçlendirmek ve doğal gaz ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

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Brezilya Doğalgaz Kolombiya Enerji Petrol
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