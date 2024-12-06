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Dünya
AA 06.12.2024 04:41

ABD'nin elektrik talebinin yüzde 16 artacağı öngörülüyor

ABD'nin elektrik talebinin, veri merkezleri ve fabrikaların etkisiyle gelecek 5 yıl içinde yaklaşık yüzde 16 artacağının tahmin edildiği açıklandı.

ABD'nin elektrik talebinin yüzde 16 artacağı öngörülüyor

Merkezi Washington DC'de bulunan enerji sektörü danışmanlık şirketi Grid Strategies, ABD'nin enerji talebine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, ülke çapındaki elektrik talebinin 2029'a kadar yüzde 15,8 oranında artmasının öngörüldüğü aktarılan raporda, bunda ana etkenin veri merkezleri ve imalata yapılan yatırımlar olduğu belirtildi.

Talebi güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde karşılamak için büyük ölçekli iletim yatırımlarına ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, bunun 128 gigawatt yeni enerji talebinin karşılanmasında on milyarlarca dolar tasarruf sağlayabileceği kaydedildi.

Raporda, yapay zekanın yükselişinin, veri merkezlerinin büyümesini hızlandırdığına işaret edildi.

Ayrıca, aşırı hava olaylarının sıklığındaki ve şiddetindeki artışların, birçok bölgede rekor taleplere neden olduğuna değinilen raporda, politika yapıcılar ve şebeke planlayıcılarının elektrik talebindeki büyümeyi karşılamaya hazır olmak için bu etkenleri hesaba katmaları gerektiği ifade edildi.

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