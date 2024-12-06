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Dünya
AA 06.12.2024 05:32

Kolombiya'da helikoptere saldırı: 4 asker öldü

Kolombiya'da helikoptere düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Kolombiya'da helikoptere saldırı: 4 asker öldü

Ulusal basında çıkan habere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Caceres kasabası kırsalına inen helikoptere kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, 4 asker yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, helikopterden halatla inen askerlere ateş açıldığı ve bu esnada askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıdan, eski paramiliter güçlerden oluşan, narkotrafikçi suç örgütü Clan del Golfo sorumlu tutuldu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, uyuşturucu örgütü Clan del Golfo'nun 6 bin ila 9 bin arasında değişen silahlı üyesi bulunuyor.

Clan del Golfo'nun eski elebaşı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga David, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopterin yer aldığı, 650 polis ve ordu mensubunun 23 Ekim 2021'de düzenlediği "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Başkent Bogota'daki Dijin hapishanesinden alınan Otoniel, Catam Askeri Havaalanı'ndan "N110CP" numaralı uçakla New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.

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