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Bilim Teknoloji
TRT Haber 25.07.2025 22:06

Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal hesabında yaptığı paylaşımda yerli mesajlaşma uygulamasının müjdesini verdi.

Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi

Kısa süre önce kullanıma sunulan yerli sosyal medya uygulaması "NEXT Teknofest Sosyal", kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Platform, App Store'un "Sosyal Ağ (Social Networking)" kategorisindeki popüler ücretsiz uygulamalar listesinde birinci sıraya yükseldi.

Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini yansıtan sıralamaya göre, "NEXT Teknofest Sosyal"in ardından ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada ise Facebook yer aldı. Listede dördüncü sırada OmeTV, beşinci sırada ise sosyal etkinlik odaklı "event app" uygulaması bulunuyor.

NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da zirveye yerleşti
NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da zirveye yerleşti

"O da hazır..."

Uygulamaya kullanıcıların yoğun ilgisi sürerken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yeni bir müjde daha geldi.

Bir kullanıcının "Abi bize Whatsapp yap" mesajını alıntılayan Bayraktar, "O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi

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