NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da zirveye yerleşti

Kısa süre önce kullanıma sunulan "NEXT Teknofest Sosyal", kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Platform, App Store'un "Sosyal Ağ (Social Networking)" kategorisindeki popüler ücretsiz uygulamalar listesinde birinci sıraya yükseldi.

Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini yansıtan sıralamaya göre, "NEXT Teknofest Sosyal"in ardından ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada ise Facebook yer aldı. Listede dördüncü sırada OmeTV, beşinci sırada ise sosyal etkinlik odaklı "event app" uygulaması bulunuyor.

TRT Haber'de yerini aldı

Yoğun ilgi gören platformda TRT Haber de yerini aldı. Kullanıcılar NEXT Teknofest Sosyal'deki TRT Haber hesabına, sosyal.teknofest.app/@trthaber adresinden ulaşabiliyor. TRT Haber'i takip eden kullanıcılar, teknoloji ve gündeme dair gelişmeleri takip edebiliyor.

Kullanıcılar Türkiye büyük dil modeli T3 AI'ı kullanabiliyor

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.