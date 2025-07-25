Binlerce kişi saatlerce internetsiz kaldı, Starlink özür diledi

Şirketin sosyal medya platformu X’teki hesabından yapılan açıklamada, “Ağ sorunu çözüldü, Starlink hizmeti yeniden sağlandı. Bağlantının ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve yaşanan aksaklıktan ötürü özür dileriz” denildi.

Elon Musk da mesajı kendi hesabından paylaşarak daha önce şahsen özür dilemiş ve kesintinin kısa süreceğini belirtmişti. Musk, “SpaceX, bu tür kesintilerin tekrar yaşanmaması için sorunun kaynağını ortadan kaldıracak” ifadelerini kullandı.

Kesinti, 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 23.30 civarında başlamış ve Down Detector adlı izleme platformuna birkaç saat içinde binlerce kullanıcıdan şikayet ulaşmıştı. Bildirimlerin %65’i “tamamen bağlantı kesildi” şeklindeydi.

130’dan fazla ülkeye hizmet veriyor

Starlink, Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikan uzay teknolojileri firması SpaceX’e bağlı bir uydu internet hizmeti ağı. Alçak yörüngedeki binlerce küçük uydudan oluşan sistem, yaklaşık 130 ülke ve bölgeye geniş bant internet hizmeti sunuyor.

Mayıs 2025 itibarıyla 7.600’den fazla uydunun aktif olduğu belirtilirken, bu sayının önce 12.000’e, daha sonra 34.400’e kadar çıkarılması planlanıyor.

Kesintiden Colorado’dan Almanya’ya, Zimbabve’den Birleşik Krallık’a kadar birçok ülke etkilendi.

Uçuş verileri de etkilendi

Starlink kesintisi yalnızca bireysel kullanıcıları değil, bazı kurumsal sistemleri de etkiledi. Uçuş takip hizmeti sağlayan FlightRadar adlı firma, “Starlink kesintisi nedeniyle veri akışımızın yaklaşık %5’ini kaybettik. Bu nedenle bazı bölgelerde uçuş takibi sınırlı olabilir” açıklamasını yaptı.

Yazılım hatası kaynaklı

Starlink’in ağdan sorumlu başkan yardımcısı Michael Nicolls, kesintinin ilk bildirimden yaklaşık 2,5 saat sonra hizmetin “büyük ölçüde yeniden sağlandığını” duyurdu.

Nicolls, kesintinin nedenine ilişkin olarak, “Starlink’in ana ağı üzerinde çalışan temel yazılım servislerinde bir hata oluştu” ifadesini kullandı.

T-Mobile ile yapılan iş birliğinden bir gün sonra yaşandı

Kesinti, Starlink’in T-Mobile iş birliğiyle yeni uydu hizmetlerini duyurmasından bir gün sonra meydana geldi. Elon Musk, kesintiden birkaç saat önce Starlink’in “Direct to Cell” (uydu üzerinden doğrudan cep telefonuna internet) hizmetinin hızla büyüdüğünü belirten bir grafik paylaşmıştı.

Şirket, yaşanan aksaklık nedeniyle özür dilerken, sistemin kararlılığını artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.