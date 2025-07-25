10 bin adımı unutun: Sağlıklı bir yaşam için günde kaç adım yeterli?

Araştırma, bu sayının, kalp hastalıkları, demans (bunama), kanser ve depresyon gibi ciddi sağlık sorunları riskini azaltmakla ilişkili olduğunu gösterdi.

10 bin adım şart değil

Araştırmayı yürüten Dr. Melody Ding, "Günde 10 bin adım atmamız gerektiğine dair bir algı var, ancak bunun bilimsel bir temeli yok" dedi.

10 bin adım yaklaşık 8 kilometreye denk geliyor. Ancak adım uzunluğu kişiye göre değiştiğinden bu mesafe herkes için farklılık gösterebiliyor. Uzun boylu ve hızlı yürüyen bireyler daha az adımla daha fazla mesafe kat edebiliyor.

"10 bin adım" hedefi, aslında 1964 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da pazarlanan "manpo-kei" adlı bir adım sayar cihazın reklam kampanyasından doğdu. Bu ifade "10 bin adım ölçer" anlamına geliyor ve zamanla evrensel bir sağlık kuralı gibi benimsendi.

160 binden fazla kişi incelendi

Yeni araştırma, dünyanın farklı bölgelerinden 160 binden fazla yetişkine ait sağlık ve hareket verilerini analiz etti. Günde 2 bin adım atanlarla kıyaslandığında, 7 bin adımın şu oranlarda risk azalttığı belirlendi:

Kalp-damar hastalıklarında yüzde 25

Kanserde yüzde 6

Demansta yüzde 38

Depresyonda yüzde 22

Ancak araştırmacılar, bazı oranların az sayıda çalışmaya dayandığı için daha az güvenilir olabileceğine dikkat çekti. Genel sonuçlar ise, günde sadece 4 bin adım atmanın bile 2 bin adıma kıyasla sağlık açısından daha faydalı olduğunu ortaya koydu.

7 bin adımın ötesinde sağlık yararları çoğu hastalık için sabitlenirken, kalp sağlığı için daha fazla yürümenin ek faydaları olduğu ifade edildi.

"Sayılardan çok hareket önemli"

Kalp krizi geçirdikten sonra her gün yürümeye başlayan 64 yaşındaki Jon Stride, yaptığı açıklamada, "Önemli olan dışarı çıkmak, hareket etmek. Sayılar kadar ruh sağlığımız için de faydası büyük" dedi.

Dorset'te kırsal bir kasabada yaşayan Stride, her sabah bir saat yürüdüğünü ve genellikle dışarıda köpeksiz yürüyen tek kişi olduğunu söyledi.

Akıllı telefonundaki adım sayacıyla kendine meydan okuduğunu belirten Stride, "Belli bir seviyeye gelince, 'Biraz daha yürüyebilirim' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Daha ulaşılabilir bir hedef olabilir

Çoğu sağlık otoritesi, günlük adım sayısından ziyade haftalık egzersiz süresine odaklanıyor. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü, haftada en az 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika yoğun fiziksel aktivite öneriyor.

Dr. Ding, bu süre odaklı önerilerin herkes için kolay anlaşılır olmadığını belirterek, "Yüzme, bisiklet veya engel nedeniyle adım atamayanlar da var. Ama adım sayısı, buna ek olarak sunulabilecek pratik bir öneri olabilir" dedi.

Brunel Üniversitesi’nden Dr. Daniel Bailey ise, bu çalışmanın 'günde 10 bin adım' mitini sorgulattığını söyledi. Daha aktif bireyler için 10 bin adım makul bir hedef olsa da, çoğu insan için 5 ila 7 bin adım daha gerçekçi ve ulaşılabilir olabilir.

Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Andrew Scott da kesin rakamların çok önemli olmadığını, "Ne kadar çok hareket, o kadar iyi" diyerek, özellikle hareketsiz geçen günlerde sayıya takılmamak gerektiğini vurguladı.