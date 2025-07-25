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Dünya
AA 25.07.2025 05:05

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisiyle yeniden iletişim sağlandı

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi ile kesilen iletişimin yeniden sağlandığı bildirildi.

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisiyle yeniden iletişim sağlandı

FFC'nin Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaklaşık 2 saat boyunca Hanzala ile iletişimin kesildiği ve gemi çevresinde dronların görüldüğü, bunun olası saldırı endişelerini artırdığı ifade edildi.

Bağlantının yeniden sağlandığı belirtilen açıklamada, Hanzala'nın görevine devam ettiği ve Gazze'den yaklaşık 349 deniz mili uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Açıklamaya ek paylaşılan videoda, gemideki aktivistlerden Tan Safi, Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink'in internet ağındaki küresel kesintiden haberleri olmadığını söyledi.

Safi, bazı uzmanların bu durumu incelediğini ve bunun "alışılmadık" olduğunu ifade ettiğini aktararak "Bu, Elon'un İsrail ile çalıştığı ilk sefer de değil ancak büyük ihtimalle olan, küresel bir kesintiydi" diye konuştu.

Gemi yakınlarında halen dronlar olduğunu vurgulayan Safi, bu nedenle nöbet tuttuklarını dile getirdi.

Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye yardım için yola çıkan Handala gemisiyle iletişim kesildi
Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye yardım için yola çıkan Handala gemisiyle iletişim kesildi

Starlink'ten yapılan açıklamada ağ bağlantısında küresel kesinti yaşandığı aktarılmış, açıklamadan birkaç saat sonra kesintinin büyük oranda düzeldiği aktarılmıştı.

FFC'nin daha önceki açıklamasında "Hanzala'daki ekibimizle tüm iletişim kesildi ve geminin yakınlarında birçok dron bulunuyor. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri anlamına geliyor" ifadelerine yer verilmişti.

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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