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Dünya
AA 25.07.2025 03:35

Katil İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda gazeteci Adem Ebu Herbid ve 3 yakını hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı 232'ye yükseldi.

Katil İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin orta kesimlerindeki Yermuk Çarşısı yakınlarında yerinden edilen sivillerin kaldığı bir çadırı bombaladı.

Saldırıda gazeteci Ebu Herbid ve 3 akrabası hayatını kaybederken, Ebu Herbid'in eşi ve çocukları yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da gazeteci Adem Ebu Herbid ve ailesinin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ebu Herbid'in çok sayıda medya kuruluşuyla çalışan bir gazeteci olduğu kaydedilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 232'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Gazze'de sistematik bir şekilde gazetecilerin öldürülmesi, "en sert şekilde" kınanarak, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarına, Gazze Şeridi'nde Filistinli basın mensuplarına yönelik işlenen sistematik suçları kınaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgalini, ABD yönetimini ve İngiltere, Almanya ve Fransa gibi soykırım suçuna ortak olan ülkeleri, bu çirkin ve vahşi suçları işlemekten tamamen sorumlu tutuyoruz" ifadesi kullanıldı.

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