Hayali devletlere sahte büyükelçilik açtı, insanları dolandırdı

Operasyon sırasında bina önünde sahte diplomatik plakalar takılmış çok sayıda lüks araç bulundu. Olay yerinde gözaltına alınan Harsh Vardhan Jain adlı zanlının bu yasa dışı yapının kilit ismi olduğu belirlendi.

Hayali devletlerin "büyükelçisi" gibi davrandı

İlk bulgulara göre Jain, villayı hayali ya da kendi kendini ilan eden mikro devletler adına "büyükelçilik" olarak kullanıyordu. Zanlının, West Arctica, Saborga, Poulvia ve Lodonia gibi gerçekliği olmayan sözde devletleri temsil ettiğini iddia ettiği belirtildi.

Yetkililer, Jain’in sahte diplomatik plakalar ve uydurma belgelerle kendisini büyükelçi gibi tanıttığını, bu şekilde çok sayıda kişiyi kandırdığını ifade etti.

Zanlının, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eski Cumhurbaşkanı Dr. A.P.J. Abdul Kalam ve bazı yabancı liderlerle çekilmiş gibi gösterilen montaj fotoğrafları kullandığı ortaya çıktı. Bu görüntülerle çevresindekileri etkilemeye çalıştığı, kendisini küresel düzeyde nüfuz sahibi biri olarak lanse ettiği öğrenildi.

Sahte belgeler ve yüklü miktarda nakit ele geçirildi

Baskında, sahte diplomatik materyallerden oluşan geniş bir arşiv bulundu. Bunlar arasında:

Dört adet sahte diplomatik plakalı lüks araç,

Hayali ülkelere ait 12 sahte diplomatik pasaport,

İki sahte vergi kimlik kartı (PAN),

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na ait gibi gösterilen belgeler,

34 farklı ülke ve kuruma ait olduğu öne sürülen sahte mühürler yer aldı.

Ayrıca, iki sahte basın kartı, 44,7 lakh rupi (yaklaşık 1,6 milyon TL) nakit para, çok sayıda yabancı para birimi ve 18 adet daha sahte diplomatik plaka ele geçirildi.

Dolandırıcılık ve yasa dışı para transferi şüphesi

Jain’in yalnızca sahte diplomatik kimlik kullanmakla kalmayıp, yurt dışı iş bağlantıları ve istihdam vaatleriyle birçok kişi ve şirketi dolandırdığı ortaya çıktı. Yetkililer, zanlının paravan şirketler üzerinden yasa dışı para transferi (hawala) ağı da kurmuş olabileceğini düşünüyor.

Olayla ilgili Kavi Nagar karakolunda yeni bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, söz konusu dolandırıcılık şebekesinde başka kişilerin de yer almış olabileceğini değerlendiriyor.

Soruşturma sürüyor.