Meta’dan bileklikle bilgisayar kontrolü: Hareketle komut verilecek

Meta'nın Reality Labs araştırma ekibi tarafından geliştirilen cihaz, bileğe yerleştirilen yüzey elektromiyografi (sEMG) sensörleri sayesinde çalışıyor. Bu sensörler, kas hareketlerinden yayılan elektrik sinyallerini algılayarak bilgisayarda yapılacak işlemlere dönüştürüyor.

Kullanıcılar, örneğin havada yazı yazar gibi hareket ederek mesaj yazabiliyor, uygulamaları açabiliyor ya da imleci hareket ettirebiliyor.

Meta, bu teknolojiyi kendi Orion artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri ile test ettiğini ve bu ürünün yalnızca başlangıç olduğunu belirtti.

"Daha insani, sezgisel ve doğal"

Şirket, geleneksel kontrol aygıtlarının (klavye, fare, dokunmatik ekran gibi) ötesine geçerek, daha sezgisel ve doğal bir kullanıcı deneyimi hedefliyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi desteğiyle cihazın, kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyum sağlayabilmesi planlanıyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi ile ortak çalışma

Meta araştırmacıları, bu yeni bileklikle ilgili bulgularını Carnegie Mellon Üniversitesi iş birliğiyle hazırladı ve çalışma, saygın bilim dergisi Nature’da yayımlandı. Makale, hakemli olarak onaylanmış ve çevrim içi erişime açılmış durumda.

Neuralink ve benzeri sistemlere "temassız" alternatif

Son yıllarda, Elon Musk’ın Neuralink projesi gibi beyin implantlarıyla motor işlevleri geri kazandırmayı amaçlayan invaziv çözümler popülerlik kazanmıştı. Ancak bu tür teknolojiler, cerrahi müdahale gerektirdiğinden, herkes için uygun olmayabiliyor.

Meta’nın geliştirdiği “Control Shift” bilekliği ise, invaziv olmayan ve gündelik kullanıma uygun bir alternatif sunarak, teknolojiye erişimde yeni bir kapı aralamayı hedefliyor.

Bu gelişme, hem engelli bireyler için yaşam kalitesini artırma hem de teknolojik arayüzlerin gelecekte nasıl evrileceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.