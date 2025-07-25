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Dünya
Techtimes 25.07.2025 07:42

Trump’tan TikTok’a yeni tehdit: Satış onaylanmazsa ABD’de yasaklanacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çinli teknoloji firması ByteDance’in TikTok’un ABD operasyonlarını satmayı kabul etmemesi halinde, uygulamanın ABD’de tamamen yasaklanabileceğini duyurdu.

Trump’tan TikTok’a yeni tehdit: Satış onaylanmazsa ABD’de yasaklanacak

Trump yönetimi, Çin tarafına TikTok’un satışına ilişkin birden fazla alıcı adayı ve anlaşma teklifi sundu ancak Çin ve ByteDance bu tekliflere henüz onay vermedi.

ABD algoritma üzerinde de söz sahibi olmak istiyor

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Eğer satışta ilerleme sağlanmazsa TikTok’un ABD’de faaliyet göstermesine son verilecektir” dedi.

Trump, geçtiğimiz aylarda ByteDance ile ABD merkezli yatırımcılar arasında bir satış anlaşması yapılması için arabuluculuk yapmıştı. Ancak ABD tarafı yalnızca mülkiyet devrini değil, TikTok’un algoritmasına da erişim ve denetim hakkı talep ediyor.

Bu çerçevede ABD’nin TikTok’un en az yüzde 50’sine sahip olması, geri kalan hissenin ise Çin ve ByteDance arasında paylaşılması planlanıyor. Ancak teknoloji haber sitesi ArsTechnica, ByteDance’in algoritmayı paylaşmaya sıcak bakmadığını bildirdi.

Çin ve ByteDance henüz karar vermedi

Trump’ın önerdiği alıcıların kim olduğu kamuoyuna açıklanmasa da, Çin hükümeti ve ByteDance’in bu isimleri incelediği ya da karara vardığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ocak ayında TikTok’un satış süreci için belirlenen son tarih dolmuş, ancak satış gerçekleşmeyince uygulama kısa süreliğine ABD’de çevrimdışı olmuştu. Bunun üzerine Trump, satış süresini tekrar uzatmıştı.

Haziran ayında verilen üçüncü ek süre, TikTok’un ABD’deki faaliyetlerinin tamamen sonlanmasını önlemek adına alınmıştı. Trump, o dönem “çok zengin” bir yatırımcı grubunun TikTok’u satın almak üzere olduğunu öne sürmüş, ancak Çin’in onayı alınamadığı için bu adım gerçekleşmemişti.

“Yabancı Düşman Yasası” devrede olabilir

Trump yönetimi, ByteDance ve Çin’in satışa onay vermemesi halinde TikTok’u "Yabancı Düşman" yasası kapsamında tamamen yasaklayabileceklerini belirtiyor. Bu yasa, ulusal güvenlik gerekçesiyle yabancı ülkelere ait bazı dijital platformların ABD’de faaliyet göstermesini engelleyebiliyor.

Trump’ın bu konudaki sert tutumu, hem ulusal güvenlik endişeleri hem de Çin ile teknoloji rekabeti bağlamında önem taşıyor. TikTok’un geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

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