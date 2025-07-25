Intel toparlanma sürecinde: Personelin yüzde 15’i işten çıkarıldı

Bu karar, Mart ayında göreve gelen yeni CEO Lip-Bu Tan yönetimindeki ilk büyük adımlardan biri oldu.

Tan yaptığı açıklamada, “Bu süreç zaman alacak ancak rekabet gücümüzü artırmak, kârlılığımızı iyileştirmek ve uzun vadeli yatırımcı değerini yükseltmek için açık fırsatlar görüyoruz” dedi.

Hedef: Daha çevik ve yalın bir yapı

Intel, bu personel azaltımının daha hızlı hareket edebilen, daha yatay ve çevik bir organizasyon yapısı oluşturmak amacıyla yapıldığını belirtti.

2024 sonu itibarıyla Intel ve bağlı kuruluşlarında toplam 108.900 çalışan bulunuyordu. Ancak şirket, 2025 sonunda sadece Intel’in ana faaliyet alanlarında 75.000 çalışana düşmeyi planlıyor. Bu düşüşte hem işten çıkarmalar hem de doğal işten ayrılmalar etkili olacak.

Intel’in bu ay başında Oregon eyaletinde yaptığı başvuruya göre, sadece bu bölgede yaklaşık 2.400 çalışan işten çıkarılacak.

Almanya ve Polonya’daki projeler iptal edildi

Intel, maliyet azaltma stratejisi kapsamında Almanya ve Polonya’daki bazı projeleri iptal ettiğini, ayrıca Ohio’daki çip fabrikalarının inşaat hızını yavaşlatacağını açıkladı. Şirket, bu kararların pazar talebiyle uyumlu harcama politikası için alındığını belirtti.

Rekabette geri kaldı, yapay zekâ yarışında zorlanıyor

Intel, son yıllarda sektör liderliğini kaybetti. Mobil cihazlar ve yapay zekâ gibi iki büyük teknolojik dönüşümü öngörememesi, şirketin rakiplerinin gerisinde kalmasına yol açtı.

Öte yandan rakip şirket Nvidia, Haziran ayında kısa süreliğine 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak halka açık en değerli şirket unvanını kazanmıştı.

Intel, geçtiğimiz yaz 15.000 kişilik iş gücü azaltımı planını açıklamış ve 10 milyar dolarlık tasarruf hedefi koymuştu.

Hisseler yükseldi, zarar büyüdü

Tüm bu gelişmelere rağmen Intel’in hisseleri, açıklamanın ardından borsada yüzde 3 değer kazandı. 2025 başından bu yana şirketin hisseleri toplamda yüzde 12 artış gösterdi.

Ancak Intel, ikinci çeyrekte 2,9 milyar dolar net zarar açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki zararın neredeyse iki katı.

Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar sürüyor

Intel’in yanı sıra diğer teknoloji devleri de 2025’te ciddi işten çıkarmalar yaptı.

Microsoft, Temmuz ayında yaklaşık 9.000 çalışanını işten çıkardı.

Meta (Facebook’un çatı şirketi) ise Ocak ayında çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkardı.

Bu gelişmeler, teknoloji sektöründe maliyetleri düşürme ve yapay zekâ odaklı dönüşüme ayak uydurma sürecinin hız kazandığını gösteriyor.