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Dünya
CNN International 25.07.2025 07:25

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi arasındaki vize dondurması sonlanıyor

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Hindistan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir döneme girildi. Hindistan, beş yıl aradan sonra Çin vatandaşlarına yeniden turistik vize vermeye başlayacağını açıkladı. Bu karar, iki komşu ülke arasında uzun süredir dondurulmuş durumda olan ilişkilerde önemli bir yumuşama sinyali.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi arasındaki vize dondurması sonlanıyor

Hindistan’ın Pekin Büyükelçiliği, Çin vatandaşlarının 24 Temmuz Perşembe günü itibarıyla turistik vize başvurusunda bulunabileceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bu gelişmenin “tüm tarafların ortak çıkarına” olduğunu belirtti. Guo, “Çin, Hindistan’la personel değişimini kolaylaştırmak ve iletişimi sürdürmek için hazır” dedi.

Galwan Vadisi’ndeki çatışmadan bu yana ilk adım

İki ülke arasındaki ilişkiler, Haziran 2020’de Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi’nde yaşanan ölümcül çatışma nedeniyle derin bir kriz yaşamıştı. Sınırdaki bu el ele çatışmada en az 20 Hint ve 4 Çin askeri hayatını kaybetmişti. Olay, 1962’deki savaştan bu yana yaşanan ilk ölümcül sınır çatışmasıydı.

Bu gelişmenin ardından Hindistan, Çin menşeli onlarca mobil uygulamayı yasaklamış, Çin yatırımlarına daha sıkı denetimler getirmiş ve iki ülke arasındaki direkt uçuşlar durdurulmuştu. Aynı dönemde pandemi nedeniyle turistik vizeler de askıya alınmıştı.

Çin Mart ayında ilk adımı atmıştı

Çin, Mart 2025’te Hindistan vatandaşlarına yönelik turistik vize kısıtlamasını kaldırmış, ardından taraflar doğrudan uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalara başlamıştı.

Hindistan’ın bu hamlesi, özellikle turizm ve ticaret sektörlerinde olumlu karşılandı. Uzmanlar, bu karşılıklı adımların bölgesel istikrar ve ekonomik işbirliği açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Sınır hattı hâlâ belirsiz

İki ülke, 3.379 kilometrelik fiili sınır hattında (Line of Actual Control - LAC) hâlen yoğun askeri varlık bulunduruyor. Bu sınır, 1962'deki savaşın ardından bugüne kadar tam olarak tanımlanmış değil ve taraflar arasındaki başlıca gerilim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Ancak son gelişmeler, taraflar arasında diplomatik iletişimin yeniden tesis edilmesi açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

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