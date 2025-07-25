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Dünya
The Guardian 25.07.2025 06:56

Tayland-Kamboçya sınırında çatışmalar sürüyor: 100 bin sivil tahliye edildi

Tayland, Kamboçya sınırında artan çatışmalar nedeniyle dört sınır ilinden 100 binden fazla kişiyi tahliye ettiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 100 bin 672 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini bildirirken, Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 14'e yükseldiğini duyurdu.

Tayland-Kamboçya sınırında çatışmalar sürüyor: 100 bin sivil tahliye edildi

Perşembe günü Tayland ordusu, Kamboçya topraklarındaki hedefleri vurmak için F-16 savaş uçağı kaldırdı. Her iki tarafın da topçu atışları yaptığı çatışmalarda en az 11 sivil hayatını kaybetti.

Taraflar, sabah saatlerinde başlayan çatışmaların sorumluluğunu birbirine yükledi. Tartışmalı sınır hattında çıkan çatışmalar, kısa sürede hafif silahlardan ağır topçu atışlarına dönüştü. Çatışmaların en az altı farklı noktada, yaklaşık 209 kilometrelik bir hatta yaşandığı belirtildi.

Tayland: Kamboçya ağır silahlar kullanıyor

Tayland ordusundan yapılan açıklamaya göre çatışmalar Cuma günü sabah 04.00 sularında Ubon Ratchathani eyaletine bağlı Chong Bok ve Phu Makhuea bölgelerinde ve Surin eyaletindeki Phanom Dong Rak bölgesinde yeniden başladı.

Açıklamada, Kamboçya birliklerinin top ve roket gibi ağır silahlar kullandığı, Tayland askerlerinin ise karşılık verdiği belirtildi.

Son 13 yılın en kanlı çatışması olarak kayıtlara geçen bu gelişmeler, Çarşamba günü Tayland'ın Kamboçya büyükelçisini sınır dışı etmesi ve kendi büyükelçisini Phnom Penh'den geri çağırmasının ardından yaşandı.

Tayland, bir askerinin mayına basarak uzvunu kaybetmesinden Kamboçya'yı sorumlu tutmuş, bu mayının rakip birliklerce yeni döşendiğini iddia etmişti. Kamboçya ise bu suçlamaları reddetti.

Taylandlı yetkililer, ölenler arasında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu; Perşembe günkü çatışmalarda ise 31 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tayland: "Uluslararası hukuka aykırı saldırı"

Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, "Hedef gözetmeksizin, çatışma bölgeleri dışına ağır silahlarla yapılan saldırıları kınıyoruz. Bu güç kullanımı uluslararası hukuka aykırıdır" dedi. Wechayachai, Tayland’ın barışçıl çözümden yana olduğunu ancak “yaşananların bir provokasyon” olduğunu ve “kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını” ifade etti.

Tayland Sağlık Bakanı Somsak Thepsuthin ise, Surin eyaletinde bir hastanenin top atışlarıyla vurulduğunu ve bunun “savaş suçu” olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamboçya: Sivil kayıplar var, binlerce kişi tahliye edildi

Kamboçya'nın Oddar Meanchey bölgesindeki Banteay Ampil ilçesinden en az 1.500 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Yerel yetkili Meth Meas Pheakdey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sivilin hayatını kaybettiğini, beş sivilin de yaralandığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi toplanıyor

Çatışmaların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü toplanacağı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yaşanan şiddetten derin endişe duyduklarını belirterek, “Sivillerin korunması ve tarafların derhal çatışmalara son vermesi gerekiyor” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Tayland ve Kamboçya’nın bazı bölgelerine yönelik tüm zorunlu olmayan seyahatlere karşı uyarıda bulundu.

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